30 Day Video Game Challenge : Jour 9

Scène la plus triste d'un jeu vidéo : Le rateau à Chie/Yukiko/Rise/tout le monde sauf la Divine Naoto dans Persona 4







Alors oui, j'aurais pu céder à la facilité et choisir une scène de mort par exemple, mais que nenni, il fallait bien que je place un Persona à un moment ou un autre. Et donc une des scènes qui m'a personnellement le plus mis en bad, c'est sans conteste les râteaux que j'ai administré à mes camarades pour la Saint-Valentin. Certes c'était pour la bonne cause puisque j'ai choisi Naoto Shiroganemais les paroles des filles déçues au moment où elles comprennent que tu ne passeras pas ce jour avec elles m'a particulièrement foutu les boules.J'aurais aussi pu choisir la fin de Crisis Core FFVII qui a conduit à la plus grande imposture de l'Histoire du jeu vidéo en permettant à cet escroc de Claude Strife de briller en usurpant le véritable héros de FFVII. J'aurais pu choisir teeeeellement d'autres choses.Bref, Naoto Shirogane vaincra !