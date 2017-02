Destiny est un jeu de tir en vue à la première personne développé par Bungie Studios et édité par Activision, sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One le 9 septembre 2014. Bungie et Activision en partenariat avec Sony offrent du contenu exclusif sur les consoles PlayStation. Ce partenariat continuera avec Destiny 2 d'après les rumeurs qui circulent sur le net . Cette rumeur nous informe aussi que le jeu pourrait utiliser une nouvelle moteur graphique beaucoup plus rapide que le premier . La version PS4 Pro est le lead plateforme mais aucune nouvelle concernant une version Scorpio . La sortie est prévu pour fin 2017 sur PS4 , PS4 Pro , Xbox One et PC .