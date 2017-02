Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo UK vient de publier l'image ci-dessus sur son compte Twitter. Celle-ci montre toutes les différentes fonctionnalités des Joy-Con qui ne sont pas visibles immédiatement en les regardant, comme le HD Rumble, le capteur NFC et la caméra IR, entre autres. Rien de nouveau en soit, mais c'est néanmoins un bel aperçu et un rappel de la technologie embarquée dans ces petits contrôleurs. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://nintendoeverything.com/joy-con-controllers-more-than-meets-the-eye-info-graphic/

posted the 02/09/2017 at 12:41 PM by link49