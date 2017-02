Antre du Greil - Tests

Depuis quelques temps maintenant, un rédacteur a rejoint mon site pour proposer des critiques de jeux vidéos ! Ce qui fait que l'équipe grandit ! ... Au point de devenir littéralement une équipe, puisque nous sommes 2.Bref, j'espère que cela vous plaira !Dans la continuité de la dernière critique, nous avons déjà évoqué Tales of Berseria le préquel de Zestiria et qui se passe environ un millénaire avant. Quelques liens intéressants suscitent dans cet épisode tout de même comme le fait que les Seraphim ne sont pas appelés Seraphim mais Malakhim (blague vaseuse dans 1 2 3…ah ben non héhehé) mais avec un statut ressemblant à un esclave. À part cela, il n’existe pas beaucoup de points communs entre les 2 jeux, à part quelques clins d’œil par ci, par là.Avant de commencer ce test, j’aimerais souligner le fait que c’est la première fois que c’est un personnage féminin qui prend le rôle principal dans toute la série de Tales of, je sais ce que vous allez dire, Xillia avait Milla Maxwell en premier plan aussi. C’est vrai mais c’est faux en même temps : l’histoire de cet épisode est partagé entre Jude et Milla en même temps, il existe aucune différence scénaristique que vous choisissez l’un ou l’autre. Berseria met clairement notre héroïne Velvet Crowe en avant par rapport aux autres. En profitant de ce paragraphe, je vous préviens d’entrée de jeu : je ne serai pas gentil dans cette critique, car entre temps, j’ai refait Symphonia pour m’amuser et ce juste avant de commencer Berseria. Vous êtes prévenu, à partir de maintenant, je suis un méchant pas gentil. Haha…ha, c’est nul je sais.