Une excellent nouvelle la venue de Kodi sur xbox one est officiel. Pour les fans de serie et de films vous voila comblé.Kodi permet de regardé des films ou series de son disque durs avec affiche, bande annonce, etc...mais aussi en streaming des films et series en hd en vo, vf ou vostfrCi dessous l'article xboxygen :Le Xbox Media Center (XBMC) est terminé, et on souhaite la bienvenue à Kodi qui arrive prochainement sur Xbox One. Les utilisateurs de la version PC ou mobile de ce lecteur multimédia open source ne seront pas dépaysés.C’est à l’occasion du Windows Developer Day que les développeurs ont annoncé la nouvelle. Kodi est actuellement une application Win32 pour les PC Windows 10 mais les développeurs prévoient de la convertir en appli UWP (Universal Windows Platform).Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncé.