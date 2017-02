Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Les choses s’accélèrent pour le jeu. Celui-ci est GOLD depuis la semaine dernière, et on apprend que le Studio Guerrilla Games a déjà envoyé les codes pour que les testeurs puissent essayer le jeu. Cependant, on ne sait pas quand l’embargo prendra fin, pour le moment. Pour rappel, il faudra compter entre 20 et 45 heures pour en venir à bout, selon votre façon de faire. Cette exclusivité Ps4 sortira le 01 mars prochain…Source : http://www.gamepur.com/news/25765-insider-horizon-zero-dawn-review-codes-are-being-sent-out.html