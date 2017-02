Réservé exclusivement pour les professionnels de l’industrie du jeu vidéo et certains influenceurs depuis sa création en 1995, l'Electronic Entertainment Expo va enfin ouvrir ses portes au grand public pour son édition 2017.Contrairement aux éditions précédentes, l’E3 2017 sera ouvert au public pendant trois jours avec un accès illimité dans les deux halls (constructeurs et éditeurs) du Convention Center de Los Angeles. Cette information provient directement de l’Entertainment Software Association (ESA), une association qui se consacre entièrement aux besoins commerciaux et aux relations publiques des entreprises qui produisent des jeux vidéo, mais qui est également l’organisateur du plus grand salon mondial dédié à l’industrie vidéoludique.Dès le 13 février prochain sur le site officiel de l’Electronic Entertainment Expo, les joueurs du monde entier devront batailler dur pour s’offrir une place pour l’édition 2017 de l’E3 , puisque seulement 15.000 billets seront mis en vente. D’ailleurs, pour pouvoir ouvrir les fameuses portes du saint Graal du jeu vidéo dans la ville des anges, il faudra tout de même débourser la coquette somme de 250 dollars (ce qui équivaut à un peu plus de 230 euros), sachant que les premiers acheteurs pourront bénéficier d’une réduction de 150 dollars.La première publicité de l’E3 2017 pour le grand publicPour mémoire, l’E3 2017 se tiendra du 13 au 15 juin prochain, toujours à Los Angeles, sachant que les traditionnelles conférences des éditeurs devraient se tenir les 11 et 12 juin. L’ESA avait d’ailleurs comptabilisé la présence de 50.300 professionnels de l’industrie du jeu vidéo (journalistes, développeurs, managers ou encore analystes) lors de l’édition 2016 ainsi que 20.000 fans (influenceurs, connaissances, membres privilégiés de certains médias).