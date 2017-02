comme certains s'en ait aperçue, dave hakkens (un designer et environnementaliste néerlandais très connue pour le projet phonebloks en particulier) se lance dans le domaines du sociaux-financement avec la plateforme patreon



pour ceux qui veut réduire leurs empreinte environnementales durant l'achat de produits du jeux vidéo ou des semi conducteurs n’hésiter pas car ils prennent même les don de moins de 1 euro



et si cela peut leurs permettes de réussir leurs objectif pour faire avancé le domaines du recyclage du plastique et réduire le cout de l'obsolescence programmé



vous serez les grand gagnant dans l'affaire car l'utilisation de produit recyclé réduit les cout de production des produit physique et réduire le prix au détaille de ceux ci et influence indirectement ceux des objets dématérialisé (si ils n'y a pas abus bien sure)



le lien sera mit au bas de la page de mon articles donc si vous voulez n’hésitè pas a le consulté



commentaires inutiles a m'envoyer: je donne 2.50$ canadiens mensuellement donc pourquoi s'en privé