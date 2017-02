Toujours lors de l'interview de Kimishima du Time, une information a été lancé par le boss de Nintendo concernant une mise à jour qui pourrait rendre compatible la Switch avec d'anciennes manettes (sans plus de précision sur lesquelles)





Nous pouvons prendre des jeux, les porter sur Switch et les rendre jouable. Ils peuvent être donc refait oui.



Cela dit, la Switch n'est pas rétro-compatible avec des jeux conçus pour d'autres consoles et n'est pas actuellement compatible avec les manettes conçues pour ces autres machine. Certaines anciennes manettes peuvent être supportées par la Switch via une future Mise A Jour. Dans tous les cas, des jeux du passé peuvent re-sortir sur Nintendo Switch, que ce soit sous leur forme original ou sous forme d'un remaster/portage.

Questionné sur la possibilité pour la Switch d'être assez puissante pour émuler des jeux Wii U et ainsi les retrouver sur VC ou bien si nous aurons droit plutôt à des portages améliorés comme, le président de Nintendo a répondu :