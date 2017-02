Un Live de Nier est prévu le 13 février à 19h jusqu'à 21h30 (heure japonaise) donc à 11h chez nous.Ensuite , je tiens à préciser que ce live il y'aura du spoil et sans doute un nouveau et dernier trailer du jeu au japon pour ceux qu'ils veulent pas être spoil , vous êtes prévenus ( je le regarderais pas aussi , le jeu sort bientôt , ça me spoilera bêtement )