J'ai pris cet après-midi le jeu Ni-Oh :Voici donc les jeux Ps4 que je possède à ce jour :Je vais pouvoir transférer mes données de deux démos dans le jeu final. Je ne l’ai pas encore essayé mais je pense faire le jeu une première fois en mode facile. On verra après…Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 02/08/2017 at 10:59 PM by link49