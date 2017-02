la France

une scène inédite avec Link qui protège Zelda[/spoil]. Il arrive aux studios et au maquillage, [spoil]combat un gardien, en étant à dos de cheval, et évite de justesse un tir laser, sous les yeux avisés de ses assistants.[/spoil] S'en suit une magnifique cinématique inédite de [spoil]Link et Zelda, chacun à dos de cheval, sur une jolie colline face à un soleil couchant.

a dévoilé aujourd'hui et hier donc, plusieurs publicités sur la Nintendo Switch mais également sur les jeux fournis avec la console. On va donc commencer par| Publicité française sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild avec une voix off qui présente le pitch du jeu| Publicité française sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild avec le doublage| Film promotionnel qui présente les différents aspects de la console Nintendo Switch, traduction sous-titrée de la version américaine, elle même issue d'un montage de la version japonaise| Premier spot télévisé sur la Nintendo Switch, reprenant les séquences du spot publicitaire européen, la voix-off et l'accroche française en plusJouez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez | Spot publicitaire européen de la Nintendo Switch, présentant bout à bout plusieurs jeux de la consolen'est pas en reste avec plusieurs publicités, cette fois-ci centrées sur la console et avec la participation d'un acteur japonais renommé,. Une touche people, ça fait pas de mal.| Publicité japonaise pour la TV sur Mario Kart 8 Deluxe, Yo Oizumi sort la Switch de son socle et va aux studios (c'est un acteur hein), il rencontre une jeune femme et fait une partie endiablée de Mario Kart 8 Deluxe en lui proposant un Joy-con, au retour, il remet la console dans son dock.| Publicité japonaise pour la TV sur Splatoon 2, Yo Oizumi sort la Switch de son socle et va jouer chez un pote entre amis et perd de justesse une partie de Splatoon 2 en mode Multijoueur après un match de longue haleine, au retour, il remet la console dans son dock.| Publicité japonaise pour la TV sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Yo Oizumi débute un combat de boss puis retire la console de son socle. Il est ensuite escorté en voiture et voitPuis la console, ben, retour au dock.| Version japonaise du spot français| Film promotionnel (malaisant) qui présente les réactions des gens aux minis-jeux de 1,2 Switch pendant l'évènement Switch de Janvier tenu à Tokyo juste après la conférenceLes publicités japonaises contiennent en plusetde la console, ce qui n'est pas le cas en France., notamment celles diffusées lors du Super Bowl :| Spot publicitaire qui reprend les grandes lignes du concept de la Switch de Zelda à ARMS en passant par 1,2 Switch, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Ultra Street Fighter 2 sur fond de Believer, le nouveau titre d'Imagine Dragons| Version américaine du film publicitaire françaisMerci de votre écoute !