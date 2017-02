(sur l'eShop)En répondant aux questions d'un fan il y a deux jours, Tomorrow Corporation a confirmé que World of Goo, Little Inferno et Human Resource Machine seront bien disponibles sur le Nintendo eShop de la Switch au lancement de la console, le 3 mars prochain, soit en même temps qu'aux États-Unis. Le studio a également précisé que tous les jeux seront jouables avec chaque mode de la Switch : téléviseur, sur table et portable. De plus, n'oubliez pas qu'en exclusivité pour la Switch, les trois jeux contiendront un "Soundtrack Mode" qui permettra d'écouter toutes les musiques de chaque titre composées par Kyle Gabler.