Le cliché a été réalisé le 31 janvier dernier à Lude, une ville située à une quarantaine de kilomètres du Mans. À 19h59, on assistait alors à la conjonction de la Lune, de Mars, Vénus et de l'ISS qui passait à plus de 400 km d'altitude, il fallait être précis et informé pour préparer le cliché qui ne doit rien au hasard.



Le photographe a commenté " Ce serait vraiment extraordinaire que Thomas Pesquet voie ma photo."