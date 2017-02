Atlus a profité de Twitter pour rappeler que c'est aujourd'hui Mercredi 8 Fevrier 2017 que Vanillaware fete ses 15 ans d’existences. Petit retour sur leurs titres:Princess Crown (Saturn/PSP)GrimGrimoire (PS2)Odin Sphere (PS2/PS3/PS4/PSVita)Kumatanchi (DS)Muramasa (Wii/PSvita)Grand Knights History (PSP)Dragon's Crown (PS3/PSVita)et on attend toujours 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4/PSVita)

posted the 02/08/2017 at 08:25 PM by guiguif