L'Entertainment Software Association vient d'annoncer que l'Electronic Entertainment Expo - E3 pour les intimes - allait ouvrir ses portes au grand public pour la première fois de son histoire.



Pas moins de 15 000 billets seront mis en vente dès le 13 février prochain sur le site internet de l'évènement. En plus du billet d'avion et de l'hôtel, il faudra donc débourser pas moins de 150 $ - prix pour un achat anticipé, il faudra compter 250 $ sur place - pour pouvoir se procurer un billet qui ouvre les portes du saint Graal du jeu vidéo. Pour ce prix-là, il sera donc possible de rentrer dans les deux halls (constructeurs et éditeurs), assister à des tables rondes et d'autres évènements à venir. Il semble qu'il y aura aussi des possibilités de rencontre de développeurs pour des interviews.