Je partage pour les interessés :Nous avons enfin pu tester le PlayStation VR sur PC avec Steam VR et nous avons même pu faire une partie de Space Pirate Trainer (lire le test) à titre d'exemple.Verdict : la détection des mouvements n'est vraiment pas encore optimale mais la solution peut néanmoins dépanner pour celui qui veut vraiment faire quelques essais d'applications Steam VR avec son casque de Sony. Le tracking des contrôleurs décroche fréquemment et le positional tracking du casque est anecdotique en association avec les contrôleurs mais il est possible de profiter de quelques applications. Nous poursuivrons bien sûr nos essais pour chercher les meilleurs réglages possibles.