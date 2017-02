Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 8

Meilleure OST d'un jeu vidéo : The Legend of Zelda Majora's Mask







Ok alors là, ça devient mission impossible. Choisir la meilleure OST d'un jeu vidéo est pour moi tout simplement impossible alors j'ai shooté dans le tas et pris le survivant. C'est tombé sur The Legend of Zelda Majora's Mask, aka le meilleur Zelda jamais.J'aurais pu choisir du Final Fantasy, du NieR, du Metal Gear, Sonic, du Persona, Chrono Trigger et tellement d'autres joyeuseté sans sourciller.Mais Majora's Mask, en plus d'être un jeu légendaire, jouit d'une OST exceptionnelle avec des mélodies et des thèmes qui restent en tête des années après. C'était l'époque où Koji Kondo était particulièrement inspiré (enfin surtout l'époque où il composait encore en fait) et pondait chef d'œuvre sur chef d'œuvre. Chaque composition de cet épisode évoque des souvenirs et collait parfaitement à l'ambiance du jeu et au moment où elle sortait. C'était assez incroyable.Je sais pas insérer de vidéo flash, j'espère que ça va foirer