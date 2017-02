Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemtion 2 :Quelques joueurs ont été déçus lorsque Rockstar a annoncé le jeu exclusivement sur console de salon. Cependant, une nouvelle fuite a émergé qui suggère que le jeu Red Dead Redemption 2 sortira également sur PC. En se basant sur la base de données de Denuvo, l'une des plus grandes sociétés de gestion des droits numériques, Rockstar Games prévoit d'utiliser le service DRM pour le tire, ce qui pourrait suggérer que le jeu Red Dead Redemption 2 est bien prévu sur PC. Reste à savoir si la version PC sortira en même temps que les versions Ps4 et Xbox One, toujours sa date de sortie, si cela se confirme…Source : http://segmentnext.com/2017/02/08/red-dead-redemption-2-pc/