Achats/Ludothèque

vient enfin rejoindre ses grands frères. Le jeu est sorti en 2012 surdonc cela fait un bon moment que je souhaitais le prendre mais comme souvent, c’est plus long que prévuqu’est ce que c’est ? Un cross-over entre les sérieseten mode, le tout prenant différentes formes selon l’épisode (le I était un jeu vu de dessus, le II et III des beat’em all, le IV un jeu action/plateforme à la Rockman et le V reprenait certains de ces éléments et y ajouter des phases de shoot à la Wild Guns). A noter qu’il y eu un VI surmais je n’y ai jamais joué.Pour cet épisode, les trois personnages mis en avant sontet lemais l’on retrouve également après quelques missions l’habituel trio historique avecetNous avons ici un jeu à l’image du quatrième opus, soit un jeu d’action/plateforme en scrolling horizontal avec quelques subtilités de gameplay propres à chaque personnage (combos/distance de frappe etc.) mais également un système de force/faiblesse à la. Ainsisera efficace contre lesde l’universcontre les combattants dude l’universetcontre lesde l’univers. Nous avons également desque l’on déclenche avec lede la console et là c’est la fête, tout un tas de personnages des trois univers sont présents et apparaissent quelques secondes pour nous prêter main forte le temps d’un assaut. Dessont aussi présentes et mettent en scène notre combattant dans une super attaque animée pour faire le ménage à l’écran et l’on peut bien sur comme toujours avec la série changer de personnage à la volée avec une simple pression sur les gâchettes L et R.Visuellement la 3D n’a pas le charme de la 2D d’antan mais ça reste agréable et permet de bonnes animations quand on incarne un personnage rapide et nerveux comme. En bref, un ptit jeu que j’aime beaucoup, à l’image de ses grands frères.