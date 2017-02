Quelques jours après sa sortie, j'ai terminé le fameux RE 7 que j'attendais avec grande impatience. (46e en steelbook grace a leblogdeshacka sur amazon en novembre au passage, merci a toi).Je l'attendais au tournant, car je fais partie de cette secte adepte des premiers épisodes. Mais au final, je dois avouer qu'il s'en tire bien, puisque je l'ai terminé, hors épisodes Revelation, le dernier episodes que j'avais fini était le 4 a l'époque.La première moitié est terrible, la seconde beaucoup moins, et on se retrouve avec un remake de RE 1 a la troisième personne. Par contre la partie avec la famille, du grand RE. Beaucoup d'héritage des premiers, du stresse, des combats intenses.Il aurait mérité de faire davantage peur. Principaux reproches: seconde partie, bestiaire générique et pas terrible.J'ai ensuite conclu Amnesia que j'avais laissé en suspend environ a la moitié du jeu. (amnesia collection sortie en novembre dernier)Joueur console, j'avais forcément pas pu m'essayé a ce désormais culte avant gardiste du neo survival horror (a la troisième personne, sans armes).J'avais cependant terminé SOMA, une de mes grosses surprise de l'année dernière, et un veritable petit bijoux. Amnesia est du même studio. Au final, ambiance du top, malsaine, enigme assez corsé puisqu'on est pas vraiment guidé. Les moins: histoire complexe si on suit pas, stresse et peur moins présente que dans Soma. j'attequerai les extensions sous peu.Je viens également de finir cette nuit Alien Isolation.Je l'avais chopé a sa sortie, je l'avais entammé, mais je l'avais rangé j'ignore pourquoi. Bref, je l'ai relancé y'a quelques jours et je l'ai littéralement dégommé.Un vrai chef d'oeuvre, super fidèle, très stressant, immersif, l'alien est bluffante, le jeu est beau et trèèès long, et franchement j'me suis pas emmerdé, du lourd ce jeu. Surtout pour tout fan du film.Du lourd ce jeu, j'attaquerai le season pass que j'avais chopé en promo.Voila pour mes jeux conclu, il me reste a conclure Dead Island riptide definitive edition, et je viens de choper Nioh, je m'apprete a souffrirMes attentes survival de cette année: Outlast 2, Vampyr, Call of Cthulhu