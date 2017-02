de nouvelles rumeurs ont fait leur apparition sur le net à propos du futur CPU haut de gamme d'AMD qui devrait être commercialisé vers la fin du mois, ainsi on apprend que le 1800X 8C/16T 3.6/4 Ghz serait positionné à 599 euros, le R7 1700X qui n'est qu'un 1800X sous cadencé à 3.2/3.8 Ghz 470 euros, la version R7 1700 (NON X) serait à 390 euros mais avec un TDP revu à la baisse de 65 Watts. Les prix semblent très compétitifs, reste seulement à espérer que les performances vont suivre.

posted the 02/08/2017 at 02:05 PM by kyuta