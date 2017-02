Voici un film qui s'annonce pour le moins "intriguant",je partage avec vous le teaser : "Après un terrible accident, un jeune architecte se retrouve dans un étrange monde basé sur la mémoire des personnes plongées dans un profond coma. Rivières, glaciers et villes peuvent tenir dans une seule pièce dans cet espace. Le jeune homme va devoir se battre contre ces nouvelles lois de la physique pour espérer trouver une sortie".

Who likes this ?

posted the 02/08/2017 at 01:57 PM by kurosama