Voici le Top Media Create allant du 30 janvier au 05 février 2017 :01./01. [PS4] Resident Evil 7: biohazard # (Capcom) {2017.01.26} (¥7.990) - 52.665 / 239.971 (-72%)02./03. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 19.831 / 3.132.451 (-3%)03./04. [3DS] Poochy & Yoshi's Woolly World # (Nintendo) {2017.01.19} (¥4.700) - 13.058 / 70.482 (-27%)04./07. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) - 11.585 / 952.704 (-5%)05./06. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki (Level 5) {2016.12.15} (¥4.800) - 11.509 / 653.756 (-12%)06./00. [PS4] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto (Bandai Namco Games) {2017.02.02} (¥6.800) - 9.204 / NEW07./05. [PS4] Gravity Rush 2 (Sony Interactive Entertainment) {2017.01.19} (¥6.900) - 8.518 / 98.677 (-46%)08./00. [3DS] BoxBoy! Hakobume Box (Nintendo) {2017.02.02} (¥3.200) - 7.582 / NEW09./09. [PSV] Danganronpa V3: Killing Harmony # (Spike Chunsoft) {2017.01.12} (¥6.400) - 6.631 / 108.475 (-32%)10./11. [PS4] Grand Theft Auto V [New Price Edition] (Take-Two Interactive Japan) {2015.10.08} (¥4.990) - 6.621 / 265.942 (+3%)11./08. [PS4] Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue (Square Enix) {2017.01.12} (¥6.800) - 6.251 / 178.049 (-44%)12./12. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 5.484 / 1.101.500 (-6%)13./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 4.793 / 122.197 (+4%)14./13. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! (Nintendo) {2016.12.22} (¥4.980) - 4.751 / 280.099 (-15%)15./17. [PS4] Final Fantasy XV # (Square Enix) {2016.11.29} (¥8.800) - 4.318 / 932.549 (-6%)16./02. [PSV] Uta no Prince-Sama: Repeat Love # (Broccoli) {2017.01.26} (¥5.800) - 3.981 / 32.989 (-86%)17./19. [3DS] Miitopia (Nintendo) {2016.12.08} (¥4.700) - 3.919 / 165.079 (-7%)18./18. [PS4] Danganronpa V3: Killing Harmony # (Spike Chunsoft) {2017.01.12} (¥7.400) - 3.907 / 56.210 (-10%)19./10. [PS4] Valkyria Revolution (Sega) {2017.01.19} (¥7.990) - 3.463 / 49.071 (-53%)20./23. [WIU] Minecraft: Wii U Edition (Microsoft Game Studios) {2016.06.23} (¥3.600) - 3.133 / 286.082Les jeux Resident Evil 7 entre à la première place sur Ps4, Poochy & Yoshi's Woolly World perd deux places, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue perd quatre places, Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki reste stable, Final Fantasy XV perd trois places sur Ps4, Pokemon/Moon gagnent deux places et Grand Theft Auto V sur Ps4 gagne une place…Passons maintenant au Top Hardware :01 . Ps4 : 36 37802 . 3DS : 26 10103 . PsVita : 9 62604 . Wii U : 77805 . Ps3 : 54806 . Xbox One : 111Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1341990