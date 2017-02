Voici des Images du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo Japon dévoile des images du jeu qui sortira le 03 mars prochain, sur WiiU et sur Nintendo Switch. Encore un peu moins d’un mois à patienter pour pouvoir enfin y jouer…Source : http://www.gonintendo.com/stories/273549-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-new-screenshot-galery