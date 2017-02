Pour patienter avant le 3 mars ,voilà une nouvelle vidéo , qui mets en avant les effets sonores du jeu ! C'est vraiment pas mal.Et sinon, j'ai reçu mon Nioh hier soir !J'ai fais le petit prologue , puis la seconde mission , celle qui était présente dans la seconde bêta du jeu, je me demandais , si c'est moi qui suit devenu très fort , ou si le jeu a grandement baissé en difficulté depuis cette deuxième bêta ?J'avais torché à 100 % celle-ci , monde crépuscule compris , et j'avais un peu souffert , mais la dans le jeu final pour le moment , c'est une promenade de santé , j'ai remarqué que quelques ennemis avait disparu du niveau , mais j'ai aussi l'impression que la difficulté est bien plus douce. Je suis mort une seule fois au boss , et encore j'ai fais n'importe quoi alors que je devais le tuer...Alors que sur mes premiers runs de la bêta j'en ai chier pour arrivé au boss... bon ok je connais bien le niveau du coup , mais quand même... J'ai du mal a croire que c'est juste mon habitude au jeu et stage qui fais autant la différence...Enfin bref , on verra bien ce soir sur le prochain niveau !