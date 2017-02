Le site officiel du film live JoJo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable a posté des images de Ryunosuke Kamiki dans le rôle de Kōichi Hirose et Nana Komatsu dans le rôle de Yukako Yamagishi.Le site avait révélé précédemment un visuel montrant Kento Yamazaki dans le rôle de Jōsuke Higashikata.

posted the 02/08/2017 at 11:58 AM by zekura