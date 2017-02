Salut à tous et petite question concernant UPS....

J'attendais à ce jour la réception de mon petit Ni-OH que je me faisais une joie de recevoir.... je l'avais précommandé grâce au code SAMOURAI, et il devait arriver en premium aujourd’hui. J'avais également commandé le film ( excellent au passage et culte selon moi ) Les affranchis, et ces deux articles devaient se trouver dans le même colis selon Amazon.....hors à la réception du colis, je m'aperçois déjà que le carton avait été scotché.....comme déjà ouvert, et là je découvre que seul le film est à l'intérieur, point de Ni-oh !! Bim je file contacter UPS qui me dit qu'ils me recontacteront sous 3 jours. Avez-vous déjà eu des soucis avec eux, et comment avez-vous résolu le problème ?