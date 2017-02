Je suis pas mal tout ce qui touche à l’émulation de je suis tombé sur l’annonce d’une nouvelle console dédiée à l’émulation. Elle se présente sous le nom de Retroblox et à l’originalité d’être modulaire. Si j’ai bien compris le délire, la boite qui va proposer cette console commercialisera différents modules qu’on pourra monter sur la console pour lire nos anciennes cassettes de jeux comme la Nes, Snes, Megadrive ect…Vous me direz, il existe déjà la RetroN5 mais la Retroblox sera équipée de base d’un lecteur DVD Hitachi LG pour lire les disques Mega CD, PC Engine et PlayStation. Le tout en 1080p. Il n’en faut pas plus pour faire monter la hype en moiLe projet va se lancer dans une campagne crowdfunding en avril 2017. En espérant qu’ils obtiennent les fonds nécessaires pour commercialiser le produit. Une console de plus dédiée à l’émulation dans le commerce ne peut pas faire de mal.