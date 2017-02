HTC Vive en vente d'ocassion (j'ai jouer une quinzaine de fois aux jeux de VR).

Suite à un déménagement, il m'est plus possible d'y jouer donc je préfère le vendre.



L'objet est dans un état tout proche du neuf, j'en ai pris très soin. Le pack est complet et comprends bien évidemment :

- La boite

- le casque VR

- les deux manettes rechargeables

- les deux capteurs et les fixations murales

- les écouteurs (non utilisés)

- toutes les prises secteurs

- câble HDMI / USB / synchro capteurs



Acheté 975 euros.(hors frais de port)



A venir chercher sur place sur Groslay (95)

Si personne sérieuse interréssée me contacter par MP