Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Strauss Zelnick exprime de nouveau son intérêt pour la console de Nintendo. Le Studio Take Two est enthousiasmé par la Nintendo Switch, qu’ils soutiendront avec le jeu NBA 2K18, et sur le long terme. Il reprécise que Nintendo est un acteur principal sur le marché du jeu-vidéo. Malgré son enthousiasme, il précise que seul le jeu de basket est pour le moment annoncé. Reste à savoir si l’E3 2017 nous réservera d’autres annonces de la part de ce studio…Source : http://www.gonintendo.com/stories/273537-take-two-says-they-re-supporting-the-switch-long-form

