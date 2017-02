C'est lors d'une interview avec le magazine Time du big boss de Nintendo, Tatsumi Kimihisha, que l'on apprends que, comme les services de vidéo (netflix, YouTube), un navigateur web ne sera pas présent au démarrage de la console





Tatsumi Kimishima :

And in terms of the Internet browser, since all of our efforts have gone toward making Switch an amazing dedicated video game platform, it will not support it, at least at launch

Traduction :".On peut donc s'attendre à la venu d'un navigateur web via une future mise à jour ou en telechargement sur eShop. Pour revenir à l'interview, mise a part cette information, pas grand chose de neuf en ressort, mise a part la confirmation de l'application smartphone pour le tchat vocal, tout en restant flou pour savoir s'il s'agit du seul et unique moyen pour du tchat vocal ou non et d'autres petites choses déjà vu.Rien concernant le contenu de l'eShop, mise a part qu'ils vont communiquer la dessus plus tard. Aussi Kimishima pense que la Switch est assez puissante pour faire de la réalité virtuelle. Ils travaillent déjà sur la prochaine console mais que c'est normal puisqu'il s'agit d'un constructeur et c'est a peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à retenir.