Je suis tout fier, je viens d'acquérir mon Golden Gun pour D.Va ^^ !Par contre, je suis désespéré pour devenir Platine, j'ai abandonné, je pense que j'ai pas un assez bon AIM ou quelques chose comme ça :/ J'aimerais bien que les PRO GAMERS qui m'expliquent que OVERWATCH est un jeu de noob m'expliquent comment on devient Diamant sur PC (sur Xbox One ça a l'air plus simple effectivement)! Bon Mercredi à tousAh au passage : Bastion va être buffé de fou !

Who likes this ?

posted the 02/08/2017 at 07:37 AM by suzukube