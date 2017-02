On peut dire que Nintendo a de la chance sur mobile.Après le bon démarrage de Super Mario Run ,qui en une journée, à fait 6 millions de téléchargements pour un chiffre d’affaires de 8,4 millions de dollars seulement sur iphone. C'est aujourd'hui Fire emblem qui fait un bon lancement, même si c'est beaucoup moins que Mario ou Pokemon go (Et c'est normal ce n'est pas aussi populaire), avec 2,9 millions de dollars engrangé pour 2 millions de téléchargements sur l’App Store et Google Play en 24h. À titre de comparaison c'est mieux que clash royale succès lui aussi de l'année dernière qui avait rapporté lui 1.4 millions pour le même nombre de téléchargements en 24h. On verra bien si sur le long terme ce succès perdure. À noter que c'est surtout au japon que le jeu rencontre un grand succès et vu comment ils sont actifs sur mobile, la folie ne fait peut-être que commencer pour nintendo sur mobile...C'est le concepteur du jeu, Kouhei Maeda qui pendant une interview pour IGN nous précise que tant que les joueurs répondront au rendez vous, ils comptent mettre à jour régulièrement le jeu ( Sans blague ) avec des nouvelles quête pour le scenario tout les 2 semaines au moins. Enfin le studio réfléchit également à l’ajout de personnages, de compétences et de modes qui viendraient agrémenter le gameplay avec des choses différentes.Pour ma part je trouve le jeu assez bon, on peut très facilement avoir des pierres gratuitement pour invoquer des nouveaux personnages, pour l'instant les quêtes sont assez facile on a pas encore atteint le seuil ou comme dans beaucoup de free to play on doit payer pour pouvoir continuer, les modes de jeu sont fun, la difficulté est croissante mais pas handicapante il y'a même un mode difficile pour ceux qui ont tout fait pour l'instant, bref un bon petit jeu mobile. Par contre, les gros points noirs du jeu pour moi c'est le système d'entraînement pour ses perso qui est assez relou il faut le dire, pour s'entraîner on a le choix entre le mode entraînement qui ne sert à rien si tu n'a pas améliorer ton château pour gagner de l'expérience en plus ou faire monter plus vite de niveau ses perso avec des éclats de cristaux qu'on gagne après certaines quête mais on gagne pas des masses non plus. Ensuite faut les faire augmenter de rang et la c'est le gros points noir du jeu pour moi avec par exemple pour monter un personnage au rang 4, 2000 plumes.. Alors qu'on en gagne même pas une vingtaine par jour j'ai l'impression ou alors faut attendre tout les mardi et si on est bien classé dans l'arène on peut espérer en gagner entre 100 et 1600 à peu près. Mais bon malgré ces défauts pour l'instant je m'ennuie pas à voir sur le long terme si le jeu me fera rester dessus.Sources : http://www.numerama.com/pop-culture/230532-fire-emblem-heroes-le-developpeur-promet-du-nouveau-contenu-sur-le-long-terme.html