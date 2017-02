Rare ont publié cette image et nous demmande de patienter un peu des infos arrivent prochainement.En bonus une image d'un document a fuité et on peut y aperçevoir les tentacules de ce qui semble être un Kraken ou autre monstre marin et la présence d'un tourbillon ce qui pourrait laisser envisager des tempêtes et donc des conditions difficiles pour naviguer. A confirmer prochainement.