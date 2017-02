Actu

Développé par Human Interact, un tout jeune studio indépendant, Starship Commander mettra le joueur aux commandes d'un vaisseau spatial. La particularité de ce jeu sera un contrôle, via reconnaissance vocale, extrêmement poussé et réaliste.Pas de dates de sortie pour le moment, on sait juste que le jeu sera compatible Occulus Rift et Steam VR à sa sortie. En revanche deux vidéos ont étés publiées, l'une étant le trailer officiel du jeu, et l'autre présentant les coulisses de la technologie de reconnaissance vocale.Il ne reste plus qu'à attendre si le jeu sera réservé aux joueurs PC ou si la Scorpio, et pourquoi pas la PS4, pourront gouter à ce titre originale elles aussi.