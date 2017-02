C’est toujours intéressant de suivre les conversations de Phil Spencer sur Twitter.



Le responsable de la Xbox sait très bien qu’il est épié de par le monde sur la moindre petite phrase qu’il dit, et en joue assurément pour distiller ici et là quelques indices sur ce qui arrive ensuite. S’il ne faut pas s’attendre à de grandes révélations, c’est souvent l’occasion pour Phil de rassurer les fans un peu inquiets ces dernières semaines.



C’est donc dans un tweet visible ci-dessous que Phil Spencer a souhaité rassurer un membre de la communauté qui s’inquiétait des exclusivités. La réponse de Phil Spencer se veut rassurante :



"Je sens que ce sera une bonne année. Nous devrions avoir plus de jeux 1st party que l’an dernier, une bonne diversité et lancer une nouvelle IP".



Rappelons que les jeux 1st party sont des jeux créés par des studios qui appartiennent à Microsoft. Gears of War, Forza Motorsport, Minecraft, Halo ou encore Project Spark sont des jeux 1st party et à contrario, Tomb Raider ou Dead Rising n’en sont pas, même s’ils sont exclusifs à Microsoft.



Cette année 2017 devrait donc être plus riche que celle de l’an dernier chez les studios Microsoft. Avec la Xbox Scorpio qui doit sortir à la fin de l’année, il faut évidemment des jeux marquants pour accompagner le lancement. Sea of Thieves semble être un bon argument mais on sait que de nombreux studios sont aussi à l’oeuvre pour sortir de nouveaux jeux prochainement, et on pense par exemple à Turn 10 avec Forza Motorsport 7 ou à Reagent Games avec Crackdown 3.



Pour le reste, l’avenir reste encore bien mystérieux chez les 1st party Microsoft mais soyons sûrs que le brouillard se dissipera dans les semaines à venir.



