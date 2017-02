Alors qu'on apprends aujourd'hui que Final Fantasy XV a été rentable dès son premier jour de commercialisation, retour sur un jeu qui a divisé les fans pour réfléchir de manière posé et factuelle ensemble sur les qualités et les defauts du titre, et ainsi se demander si ils ne sont pas le reflet d'une politique de rentabilité exacerbé qui detruise peu a peu des oeuvres vidéoludique ?





Et vous, qu'en avez vous pensez ?