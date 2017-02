SalutJ'ai précommandé, le 1er février, la Switch sur Cdiscount avec l'option de paiement en 4 fois. Le premier prélèvement devait se faire une fois la commande validée mais quasiment 1 semaine plus tard il n'y a toujours aucun prélèvement sur mon compte. Devrais je m'en inquiéter?Merci

Like

Who likes this ?

posted the 02/07/2017 at 06:53 PM by carlexzaibatsu