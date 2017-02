C'est Game Informer qui a eu la chance de jouer au jeu en avant première :



"We experienced more of the game than anyone outside of Nintendo, playing through a dungeon in its entirety, exploring the sprawling open world of Hyrule for hours, discovering Shrines, appreciating the wildlife, and fighting surprisingly powerful monsters (including the dungeon boss, Wind Blight Ganon, and a Guardian)."



Avec une vidéo teaser et quelques secondes inédites du jeu :