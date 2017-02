Voici mon Premier Avis sur le jeu Resident Evil 7 :Je précise que je joue sur Xbox One et que je n’avais pas trop accroché à la Démo, trouvant que le jeu s’éloignait trop des récents jeux de la Saga, à l’image des jeux Resident Evil 4 ou Resident Evil 5 par exemple.Tout d’abord, graphiquement, je trouve le jeu assez propre, même si quelques textures, comme la végétation au début du jeu, pas très propres. Ensuite, le début du jeu est identique à la démo, donc je lui ferais les mêmes reproches. Le jeu est assez sombre, mais la vue FPS ajoute un petit plus au niveau de l’immersion. Les ficelles de l’angoisse sont toute utilisées, et le stress est bien présent. Cependant, on ne retrouve selon moi pas ce qui fait la force des opus récents. Cependant, une fois l’épisode de la démo terminé, le jeu prend une tout autre dimension. Je dirais même qu’on se retrouve enfin vers un Resident Evil. Le jeu est encore plus stressant, surfant parfois avec le gore. Les multiples situations ajoutent un peu de diversité. Les énigmes sont aussi de nouveau présentes, tout comme les divers objets à récupérer. Les musiques sont aussi en accord avec l’ambiance. Et la chasse à l’homme ajoute vraiment du challenge au jeu. D’ailleurs, je trouve que la famille est vraiment charismatique, du moins, les membres qui la composent sont parfait s dans leurs rôles réciproques. Bref, j’avoue que j’ai plus que sceptique une fois la démo finie. Mais une fois que j’ai poursuivi l’aventure, mon ressenti vis-à-vis du jeu a complètement changé, et positivement.Finalement, les changements opérés sur la Saga par Capcom se relèvent pour moi très positifs. Capcom a su réadapté la formule, et j’avoue que celle-ci me convient finalement totalement…Source : member15179.html