Et voici la suite de mon article, dans la première partie, je vous avais expliqué les condition de création du Nouvel ordre Jedi: Vecteur Prime.



Maintenant, je vais vous parler du roman en lui même.



Se situant 20 ans après la bataille d'Endor et 6 ans après les derniers romans majeur, le roman permet ainsi d'offrir une situation de base assez différente à la fois de la trilogie originel mais aussi des derniers romans.

Par contre, il y a clairement un parallèle avec le début de l'épisode 1.

Notamment comme je l'ai dit dans l'intro avec la mise en avant des enfant Solo plutot que leur ainée, on a donc des personnages principaux adolescents (les jumeaux ont 18 ans, leur frère 16). Des persos qu'on avait apprit à aimer dans une sympathique série de roman jeunesse nous racontant leur formation sur Yavin 4.

On retrouve aussi:

-des Jedi en mission diplomatique sur une petite planète isolée où la guerre civile gronde.

-Un ordre Jedi puissant(150 Jedi et plus encore d'élèves) avec un Luke en opposition avec son Padawan.

-Une république montrant des signe de corruption (Leia a démissionné de son titre de chef d'Etat pour ça, Ackbar, lui est à la retraite)

-Des être manipulant dans l'ombre pour prendre le contrôle de la galaxie

Et même une course haletante au milieu du roman.



Bref, pas mal de parallèle avec l'episode 1, mais heureusement aussi plein de différences et nouveautés.



premièrement, la meilleure création de l'auteur de ce volume 1, les Yuuzhan vong, les antagonistes.

Une race d'extra terrestre venant d'une autre galaxie, hermétique à la force et à électroniques, guerriers fanatiques religieux très puissant adeptes des scarifications, des armes biologique et bactériologique terraformant les planètes qu'ils colonisent. Ne comprenant pas les être de cette galaxie, ils ont des attitudes de sociopathes mais sont aussi intrigués par leur ennemis.

Imaginez que l'on mélange les Borg de Star trek new generation, les Goa'ulds de Stargate SG1 et les Predators, et bien, les Yuuzhan Vong, c'est ça.

Vous voyez l'horreur.



Et comme si ça suffisait pas dans l'horreur, au lieu de nous combler les passages inspirés de l'épisode 1 avec des blague à la JarJar, on a le droit pendant un tiers du roman à un huis clos sur une base scientifique isolé où un petit groupe lutte contre une menace invisible. Et oui, en plus de toute les horreur de la SF vu au dessus, on se tape une ambiance à la Alien en rab.



Mais le titre est aussi le digne heritier de la trilogie originale en nous offrant des passage dramatiques et grandiose digne de l'Empire Contre attaque, des batailles spatiales digne de la tranchée de l'Etoile noire et un duel aussi intense que celui de Luke contre Vador.





Vous l'aurez compris, Vecteur Prime fait tout bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour débuter une nouvelle Saga en roman, on a des nouveau héros mis en avant, un schema qui rappelle un des films, mais un paquet de nouveautés juste géniales qui de plus font vraiment évoluer l'univers et l'ambiance. Le tout cumulé a un best of du meilleur de chaque film.



Le nouvel ordre Jedi:Vecteur Prime est un des meilleurs roman Star wars, non c'est même un des meilleurs épisode de Star wars car il surpasse de loin n'importe quel des film.

Il est d'ailleurs dommage que Robert Anthony Salvatore n'ai plus bossé sur l'univers étendu (sa seule autre participation est la novélisation de l'épisode II qui d'ailleurs corrige tout les défauts d’écriture du film en s'attardant bien davantage sur les personnages, leur relations et leurs évolutions)



Bon, par contre, si Vecteur Prime fut un excellent roman et renouveau dans Starwars, le nouvel ordre Jedi, bien qu'étant une très bonne saga, n'est pas exempte de défauts, dont certain énormes dont je vous parlerait dans une dernière partie.