C'est une scène secrète je suis choqué, je me demande si il y a d'autres scènes cachées comme ça, en tout cas c'est super gore, c'est un vrai jeu de taré! Je sais pas trop si c'est du spoil mais des gens ont fait 3 fois le jeu et ne sont jamais tombés sur cette scène donc bon, elle est très très rare.

posted the 02/07/2017 at 05:23 PM by marchand2sable