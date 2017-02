Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Beaucoup ont spéculé sur le nombre d'exemplaires de Final Fantasy XV que Square-Enix aurait besoin de vendre afin d'être rentable. Hajime Tabata précise que les coûts de développement ont déjà été rentabilisés, et ce dès le premier jour, ce qui signifie dès qu'il est sorti le 29 novembre. Pour rappel, Square-Enix avait annoncé que plus de cinq millions d'exemplaires avaient été distribués le premier jour, y compris les téléchargements numériques, faisant du jeu le Final Fantasy le plus rapidement vendu au lancement. Cela signifie que ces cinq millions d'exemplaires ont été suffisants pour amortir les coûts à eux-seuls. En janvier, un million de plus avait été écoulé. Il a également révélé que le jeu est actuellement utilisé comme un environnement de développement pour tester la fidélité visuelle, et 70% de son personnel sont toujours actifs et travaillent sur du contenu supplémentaire...Source : http://www.dualshockers.com/2017/02/07/final-fantasy-xv-broke-even-development-costs-day-one/