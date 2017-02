Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 7

Couple préféré dans un jeu : Nate et Elena







Bon là ça commence à être vraiment difficile. J'ai hésité avec pas mal de couples : Eva et Snake, Squall et Linoa, Zacks et Aerith, Chloé et Max, et puis finalement j'ai choisi Nate et Elena, histoire de changer un peu avec la thématique FF et MG.Un couple plus moderne dont la complicité les rend attachants dans une série de jeux où finalement on ne s'attarde que très peu sur le couple qu'ils forment. J'aime beaucoup leur relation parce que je la trouve crédible, particulièrement dans Uncharted 4. Il y a un vrai équilibre entre eux et Cloé n'est ni la frêle princesse qu'il faut aller sauver, ni la bourrine hyper détachée qui te poignarde dans le dos. Dans Uncharted 4 par exemple, j'ai rarement été aussi mal pour un personnage (Drake) quand sa copine lui fait part de sa déception. Sans hurler, crier, en faire des caisses, juste en prononçant quelques mots lourds de sens.Bref, je considère pas Uncharted comme une grande série, mais l'alchimie entre ces deux-là fonctionne bien pour moi.