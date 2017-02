Je fais cet article car a la sortie du DLC Boruto m'est venu la nostalgie de Naruto Narutimate Accel 2 (le jeu est sorti en France sous le nom Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5)Je rêve d'un jeu Naruto qui reprenne exactement le même gameplay mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Du bon Naruto en 2D avec des Ougis qui claquent ,des combats qui jouent sur verticalité et une part de chance avec les objets qui apparaissent au hasardMalgré un gameplay qui semble plat, il y a besoin d'une vraie maitrise et d'un sens précis du timing pour gagner. Ceci ne se retrouve plus dans les StormJe poste quelques vidéos pour illustrer tout çale jeu étant vieux il est difficile de trouver des vidéos montrant de bonnes phases de gameplay et de bonne qualitéEnjoy