les développeurs occidentaux sont mieux formés à l'utilisation de ces moteurs de jeux que les développeurs Japonais

pour les précédentes consoles, développer ses propres outils de développement était une priorité pour Nintendo

Car si la Nintendo Switch est compatible avec l'un des moteurs de jeu les plus puissants au monde, encore faut-il savoir le maitriser et en tirer pleinement parti. C'est ce que vient d'annoncer Shigeru Miyamoto aux investisseurs lors d'une séance de questions-réponses à Kyoto en affirmant queCeci grâce à une formation de ses employés associée à une excellente compatibilité à l'Unreal, mais aussi à d'autres moteurs tels que Unity.Miyamoto a souligné lors de ces questions-réponses qu'habituellementShinya Takahashi de chez Nintendo (ex responsable de Nintendo Software Planning and Development) a également souligné que, par exemple en les rendant compatibles avec Unreal et Unity ainsi que l'outil de développement maison de Nintendo. Cette facilité de développement lié à la compatibilité avec deux des moteurs les plus utilisés dans l'industrie permet aux plus petits développeurs de commencer à faire des jeux pour Nintendo Switch, indique-t-il.