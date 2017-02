Square Enix portera le 9 Mars son jeu de mecha F2P Figureheads sur PS4, le jeu etant dispo depuis quelques temps sur PC. Le jeu proposera aussi bien du versus que de la coop.Ceux qui s'enregistrons entre le 9 Fevrier et le 8 Mars recevrons un set Xenogears comportant des mecha liés aux jeux ainsi que des bonus d'XP.Ah et ce n'est qu'au Japon pour le moment.

posted the 02/07/2017 at 12:28 PM by guiguif