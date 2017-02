collection

Hello !dernières dépenses avant l'arrivé de la switch, j'ai craqué pendant les soldes pour quelques petits jeux : Darksiders , Splinter cell, Killzone vita, et skylanders ... bon ce dernier c'est parce qu'il était à 9 euros sur amazon et pour l'Amiiboj'ai pas mal progressé sur Darksiders II (plus de 20h de jeux en prenant mon temps) et quel superbe jeu ! j'adore cette direction artistique, l'univers, tout aussi abouti que le premier volet !quelques défauts quand même, quelques bug qui obligent à parfois redémarrer le jeu ...sinon Killzone vita commencé également et visuellement sur portable c'est clairement le top. la maniabilité est bonne (surtout avec l'accessoire que j'ai acheté, sinon bonjour les crampes !) pas un chef d'œuvre mais un bon petit jeu qui exploite dignement les caractéristiques de la console !et pour les autres pas encore commencés ...bon clairement pour moi ce genre d'accessoire c'est obligatoire sur portable ! ça change la vie sur les longues partie, je prend enfin plaisir à jouer avec ma vita !bon aller autre gros craquage pour ma collection halo , qui s'étoffe de 2 pièces assez rare , la Cortana de Joyride , figurine sortie en 2001/2002 désormais très rare à trouver dans cette état ! (et qui cote pas mal du coup ... )et un mini buste halo 3 limité à 150 exemplaires / mondeet un "bouqin" de poster rigide, 40 poster tous plus beaux les uns que les autres.aller pour finir un peu de musique et des blu-ray ! ^^voila, voila ....maintenant j'attend la Switch !