Je suis tombé sur la vidéo de ce nouveau petit gadget antistress, qui a l'air d'être le must en la matière !J'avais déjà testé le "Puchi-Puchi" il y a quelques années, qui donnait l'impression d'écraser du papier bulle, c'était vraiment pas malLe stick et les boutons parlent forcément au gamers.Du coup si quelqu'un a un avis là dessus, c'est mieux^^Evidemment ce n'est qu'un gadget de plus, mais si ça aide vraiment à destresser...Ils sont dispo sur le site du minicube ou sur Amazon ici:(attention, il semble que les copies à 2€ soient de mauvaise qualité).